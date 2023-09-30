رئيس الوزراء: مصر ستكون من الدول الأقوى اقتصاديًا بحلول 2030

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة وتطوير جهازها، شمل العديد من القرارت، وأن مصر خلال عام 2030 ستكون من أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أنه تم تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الانضباط المالي والإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، وجود 4 مسارات رئيسية لتهيئة بيئة الاستثمارات تمثلت فيما يلي:

1- إطار تشريعي ومؤسسي داعم.

2- تبسيط إجراءات الاستثمار.

3- حزمة حوافز؛ لتشجيع الاستثمار.

4- تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة.

5- إطلاق إصلاحات لدعم قطاع الصناعة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت 2648 شكوى يتم العمل عليها، بالإضافة للتوسع في منح الرخصة الذهبية، إذ حصلت 24 شركة على الرخصة، و15 بدأت عملية التشغيل والإنتاج، وتم جعل التنمية الصناعية هي من تصدر الرخصة.

وأوضح مدبولي، أن المشروعات العملاقة يتم تخصيص الأرض لها بصورة فورية، حتى تستطيع البناء، وأن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق مجموعة كبيرة من الحوافز بـ22 إجراء تم اتخاذه.

ولفت إلى أنه تم تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وتشكيل لجنة لمتابعتها وتوفير بنية مؤسسية داعمة للاستثمار خلال كل مراحل عمل المستثمر وتبسيط الإجراءات اللازمة لدخول السوق المصري وصدور إعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة في الاستثمار ومكافحة الفساد الإداري وتأسيس الخدمة الوطنية لمكافحة الفساد وإطلاق البوابة الرقمية الإلكترونية لمنظومة الشكاوى.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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