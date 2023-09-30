"الجيزة" تٌطلق حملة للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بدءًا من أول أكتوبر 2023، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وقالت الجيزة، في بيان السبت، إن ذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

وأشارت المحافظة، إلى قيام مديرية الطب البيطري ترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية لمديرية الطب البيطري في جميع مراكز المحافظة، مع توفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين، وتوفير لقاحات ومستلزمات التحصين من أدوات وخلافه بالإضافة إلى وسائل وأدوات ترقيم وتسجيل الحيوانات.

ووفرت الجيزة، سيارات للعمل بكل المراكز التابعة بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية بكل مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة.

وناشدت المحافظة، المربين ضرورة التعاون مع الإدارات البيطرية واللجان المشكلة أثناء عملية التسجيل والحصر للحفاظ على الثروة الحيوانية.



اقرأ أيضًا:

السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"

حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر

يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز