"عضو السياحة" يقترح الشراكة مع القطاع السعودي لهذا السبب

كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن معدلات عدد السائحين هذا العام مميزة، وأفضل من عام 2010، الذي يُعد العام السياحي الأفضل للسياحة المصرية.

وأضاف " عاطف" في تصريحات لمصراوي، أن السعودية تُصب اهتماماتها بـ قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن يجب عدم الدخول في سباق من المنافسة، بل يمكن التعاون معهم، واعتبارها "شريك".

وأشار عضو الجمعية العمومية إلى أنه، يمكن وجود برامج مشتركة بين مصر والسعودية؛ لجذب أنواع مُختلفة من السياحة، خاصة مع وجود سواحل البحر الأحمر وأماكن سياحية مشتركة.

وأوضح عجلان، أن قطاع السياحة في السعودية قائم على المصريين، سواء المستثمرين أو الموظفين، وأن السعودية تقوم بشراء عدد كبير من الطائرات قائلًا: (ليه ميكونش في تكامل بينا وبينهم وبين طيران الرياض خاصة أنه أقرب إلى الاقتصادي أي منخفض التكاليف).

ولفت عضو الجمعية العمومية، يجب تنظيم مؤتمرات بين مصر والجانب السعودي، وبحث طرق أن يدعم كل طرف الأخر بما يحقق التكامل بيننا وبينهم، والبُعد عن جزئية التنافس فيما بيننا.

واستطرد عضو غرفة شركات السياحة، أنه يجب العمل على زيادة السياحة العربية؛ لأنهم من أكثر السائحين إنفاقًا، وتوفير فرص أكبر لهم بالساحل الشمالي، بجذبهم للجونة والغردقة، حتي تكون السياحة مستدامة.

وشدد على، أهمية وجود أجندة لكل المنتجات السياحية سواء الشاطئية، أو الثقافية وغيرها.

وتابع عجلان: أنه يجب تشجيع الاستثمار عن طريق إعطاء أراضي بأرقام بسيطة، وإعطاء إعفاءات ضريبية، وتسهيلات على القروض، والعمل على تشجيع الاستثمار بكل أوجهه، وهو ما سيوفر عمل لكل أطياف المجتمع.

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