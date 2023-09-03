بعد عمرة البدل بـ ٤ آلاف.. أبرز المعلومات عن أمير منير

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أثار أمير منير الجدل خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن إجراء عمرة عن "المتوفي-المريض-العاجز" مقابل ٤ آلاف جنيه، عبر صفحته على "فيسبوك".

ويرصد "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن أمير منير، على النحو التالي:

- يعد أمير منير أحد دعاة "سوشيال الميديا" كما وصفه الجمهور.

- من مواليد ١٩٨٣، وخريج كلية صيدلة.

- يقدم محتوى ديني عبر صفحته على "فيسبوك" وبه قناة على يوتيوب.

- يعد برنامج إيه المشكلة مع الداعية "محمد الغليظ" عبر يوتيوب.

- عُرف عنه بعشقه لفتاوى التريند رغم أنه ليس أزهريًا.

- في يوليو ٢٠١٩ أصدرت وزارة الأوقاف بيانا بشأنه وأكدت أنه ليس له علاقة بها، وغير مصرح له بالخطابة.

ونشر الداعية أمير منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، يدعو المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.