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BBC

السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الكيني تطورات عدد من القضايا الإقليمية

09:47 م الأحد 03 سبتمبر 2023

الرئيس السيسي والرئيس الكيني

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أ ش أ:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني "ويليام روتو".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الكيني أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع أخيه الرئيس السيسي، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر الفاعل على المستوى القاري، ومنوهاً إلى حرص كينيا على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أشاد من جانبه بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره لكينيا وشعبها وقيادتها، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أعرب الرئيسان عن التطلع لمواصلة التنسيق المشترك بشأن سبل مواجهة التحديات المختلفة، وما يتصل بقضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

الرئيس السيسي الرئيس الكيني ويليام روتو

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