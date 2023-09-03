مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الخاصة البرازيل

الطرق والكباري: هبوط جزئي محدود في بلاطة كوبري بنها على النيل

كتب- محمد عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران، أولى رحلاتها الخاصة والمباشرة بين القاهرة وساو باولو بالبرازيل، وذلك عبر أحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر.

وقالت مصادر بالشركة، إن مطار غواروليوس في ساوباولو استقبل رحلة مصر للطيران بتسجيل SU-GET رقم MS3910، والتي تعتبر الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط.

وتابعت: "الرحلة الخاصة التي سيرتها الشركة سوف تتم كل أسبوعين بشكل غير منتظم تمهيدا لتشغيلها كخط منتظم خلال الفترة القادمة بين مصر والبرازيل".