مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الخاصة البرازيل
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد عبيد:
سيرت شركة مصر للطيران، أولى رحلاتها الخاصة والمباشرة بين القاهرة وساو باولو بالبرازيل، وذلك عبر أحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر.
وقالت مصادر بالشركة، إن مطار غواروليوس في ساوباولو استقبل رحلة مصر للطيران بتسجيل SU-GET رقم MS3910، والتي تعتبر الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط.
وتابعت: "الرحلة الخاصة التي سيرتها الشركة سوف تتم كل أسبوعين بشكل غير منتظم تمهيدا لتشغيلها كخط منتظم خلال الفترة القادمة بين مصر والبرازيل".
سوق مصراوى
-
لعشاق القهوة أسهل طريقة لعمل كيكة النسكافية الباردةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون والتخسيس بأسعار تبدأ من 25 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 208 جنيها.. أفضل لاب توب للعمل والدراسةتفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
فيديو قد يعجبك: