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مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الخاصة البرازيل

09:36 م الأحد 03 سبتمبر 2023
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    مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الخاصة البرازيل
  • عرض 3 صورة
    مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الخاصة البرازيل
  • عرض 3 صورة
    مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الخاصة البرازيل
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كتب- محمد عبيد:
سيرت شركة مصر للطيران، أولى رحلاتها الخاصة والمباشرة بين القاهرة وساو باولو بالبرازيل، وذلك عبر أحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر.

وقالت مصادر بالشركة، إن مطار غواروليوس في ساوباولو استقبل رحلة مصر للطيران بتسجيل SU-GET رقم MS3910، والتي تعتبر الأولى في تاريخ الشركة لهذا الخط.

وتابعت: "الرحلة الخاصة التي سيرتها الشركة سوف تتم كل أسبوعين بشكل غير منتظم تمهيدا لتشغيلها كخط منتظم خلال الفترة القادمة بين مصر والبرازيل".

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