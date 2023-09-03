أول تعليق من "إيسترن كومباني" بعد صفقة بيع 30% لـ"جلوبال للاستثمار"



كتب- محمد عمارة:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن هيكل الشركة بعد الاتفاقية الموقعة اليوم أصبحت "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" تمتلك 30% من إجمالي أسهم الشركة، و21% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و49% من الشركة موجود في البورصة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تصل قيمة الت30% لـ ٦٢٥ مليون دولار بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه ) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأشار أمان لمصراوي، أن الـ150 مليون دولار الإضافية لم يكونوا جزء من عمليه البيع، لكن لمساعدة الشركة في توفير التبغ والتغلب على أي معوقات قد تكون موجودة.