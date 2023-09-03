الإقبال متزايد.. "نقيب السياحيين": نسب الإشغالات بالفنادق تتخطى 95%

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين: إن متوسط نسب الإشغالات تتخطى الـ 85 % وبعض المدن تخطت 95% خاصة في الغردقة والأقصر، ومازال الإقبال متزايد مع استمرار رحلات الطيران الاقتصادي على شرم الشيخ والغردقة ومطار سفنكس ومطار الأقصر.



وأضاف "حلقة"، لمصراوي، أن السياحة تعتمد على الطيران بنسبة 95%، وكلما زاد حجم الطيران ورحلات الربط بين المدن السياحية وبعضها البعض، يحدث حراكا.

وأشار نقيب السياحيين، إلى أن، بعض الأجانب يأتوا لمدة أسبوع ضمن الرحلات الاقتصادية قائلاً: "خلال الأسبوع لو متاح رحلات طيران تربطهم بمطار سفنكس الدولي خلال ساعة زمن يكون وصل لمطار القاهرة ويستطيع رؤية معالمها والأهرامات وغيرها"وهو ما يزيد من معدلات الإنفاق.