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الإقبال متزايد.. "نقيب السياحيين": نسب الإشغالات بالفنادق تتخطى 95%

06:56 م الأحد 03 سبتمبر 2023

باسم حلقة نقيب السياحيين

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كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السياحيين: إن متوسط نسب الإشغالات تتخطى الـ 85 % وبعض المدن تخطت 95% خاصة في الغردقة والأقصر، ومازال الإقبال متزايد مع استمرار رحلات الطيران الاقتصادي على شرم الشيخ والغردقة ومطار سفنكس ومطار الأقصر.

وأضاف "حلقة"، لمصراوي، أن السياحة تعتمد على الطيران بنسبة 95%، وكلما زاد حجم الطيران ورحلات الربط بين المدن السياحية وبعضها البعض، يحدث حراكا.

وأشار نقيب السياحيين، إلى أن، بعض الأجانب يأتوا لمدة أسبوع ضمن الرحلات الاقتصادية قائلاً: "خلال الأسبوع لو متاح رحلات طيران تربطهم بمطار سفنكس الدولي خلال ساعة زمن يكون وصل لمطار القاهرة ويستطيع رؤية معالمها والأهرامات وغيرها"وهو ما يزيد من معدلات الإنفاق.

سوق مصراوى

حركة السياحة نسبة إشغال الفنادق باسم حلقة نقيب السياحيين

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