السيسي يهنئ شمال مقدونيا وسان مارينو بمناسبة اليوم الوطني

أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ستيفوبنداروفسكي، رئيس جمهورية شمال مقدونيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية شمال مقدونيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى: السيد اليساندرو سكارانو الأول، والسيدة/ أديل تونينى الأولى، رئيسي جمهورية سان مارينو بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.