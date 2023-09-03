غدا.. انطلاق المعرض الثاني لنتاج برنامج بيت جميل للفنون التراثية



كتب- محمد شاكر:

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، المعرض الثاني لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل" والذى يقام بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز بانجلترا خلال الفترة من 4 سبتمبر حتى 7 سبتمبر من الساعه 11 صباحاً حتى 5 مساءً.

يضم المعرض نتاج مشاريع التخرج التى تعكس التراث الثقافي لعدد من الحرف اليدوية: الخزف، النحاس، الخشب، والجبس التي تم تصميمها من قبل الدارسين الموهوبين ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة.

تأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي والعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي، وتضم عددا من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنان وحرفى مصري فى مجالات الدراسة لحرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

يذكر أن مدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة علي مستوي العالم التي تهتم بالحرف التقليدية والفنون التراثية.