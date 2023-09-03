65 جلسة و8 آلاف مشارك.. تفاصيل مؤتمر السكان والتنمية بحضور الرئيس السيسي

كتب- أحمد جمعة:

تضع وزارة الصحة والسكان، اللمسات الأخيرة على استعدادات استضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع قيادات وزارة الصحة، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، والشركات والجهات المشاركة في التنظيم، لمراجعة الاستعدادت النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن بعض الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث تتضمن الجلسات مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية بجلسة تحت عنوان "التحديات والفرص"، تشمل:

-التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر.

-استعراض تجربة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتسجيل GAHAR.

-الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام.

-مناقشة إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة.

-مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.

أجندة المؤتمر

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح الثلاثاء المقبل بحضور الرئيس السيسي، على أن تقتصر الجلسة الافتتاحية على الدعوات التي سيتم توجيهها، على أن تبدأ جلسات المناقشات بداية من صباح الأربعاء.

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