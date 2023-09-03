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مجانا.. فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة لمدة 5 أيام

02:59 م الأحد 03 سبتمبر 2023

برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري

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كتب- محمد شاكر"
قرر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري مجانًا للزيارة، بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

وذلك بمناسبة افتتاحه، منذ أيام، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

جاء هذا القرار لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به وبتجربته السياحية المتميزة.

تجدر الإشارة إلى أن برج مأخذ سور مجري العيون كان قد افتتحه رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ضمن ثلاثة مواقع أثرية وهي برج المأخذ وحصن بابليون ومعبد بن عذرا اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمهم.

سوق مصراوى

سور مجرى العيون أحمد عيسي وزير السياحة

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