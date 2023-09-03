الحوار الوطني.. مقرر المحور السياسي: لا حياة سياسية دون الأحزاب

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة مشتركة بين المختلفين تحدد من جهتها فيما نتفق وفيما نختلف لكي نستطيع الوصول إلى الحل.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، أن الأحزاب السياسية مهمة للغاية فهي ماكينة الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

وأكد أنه من الصعب للغاية تصور الحياة السياسية في ظل غياب أحزاب نشطة وفعالة وقوية لها تأثير على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه ضد الهجوم الشديد الذي يشن على الأحزاب بأنها ضعيفة وغير مؤثرة.

ودعا علي الدين هلال مجلس الأمناء إلى التفكير في آلية أخرى غير علنية لممارسات مجلس الأمناء، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الدخول في حوار مع جميع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، مشيرا إلى أن هناك أحزاب غير ممثلة في الحوار الوطني وهناك آراء قد تكون لا تستطيع الوصول بصوتها إلى مجلس أمناء الحوار.

وتابع: "إذا كنا نريد التغيير فنلجأ إلى كل السبل لإحداث هذا التغيير، ويجب أن نصنع قيمة قوية الحوار الوطني ونعطيه أكبر قدر من التأثير ليس فقط في إصدار البيانات.​