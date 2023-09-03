تفاصيل استعدادات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات الرئاسية

الحوار الوطني.. مقرر المحور السياسي: لا حياة سياسية دون الأحزاب

كتب- محمد نصار:

كشف السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعدادات المجلس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة للقيام بدوره.

وقال كارم، خلال مؤتمر إطلاق تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد: مراقبة الانتخابات الرئاسية عرف وتقليد قديم في المجلس من خلال إنشاء بعض الآليات لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف أنه يتم إنشاء غرفة مراقبة تعمل على مدار ٢٤ ساعة تتلقى الشكاوى وتتابع كل ما يحدث في الانتخابات.

وتابع السفير محمود كارم: يكون هناك دعم قانوني من غرفة العمليات لتقديم المشورة القانونية اللازمة لحل أي مشكلات بشكل عاجل.

وواصل: في بعض المحافظات لها كثافات سكانية أعلى من غيرها وبالتالي يتم تحديد عدد لجان أكثر حسب الحاجة.

وأشار إلى أن المجلس أعد مدونة السلوك الانتخابي تتضمن القواعد التي نصت عليها الأمم المتحدة في متابعة العملية الانتخابية وما هي القواعد المتبعة وآلية المراقبة علة الانتخابات.

وتابع: كما أن أعضاء المجلس يصدر بشأنهم تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم توزيعهم في اللجان المختلفة للانتخابات بما يمكنهم من دخول اللجان ومتابعة عملها ويصدر تقرير ويتم تجميع هذه التقارير في شكل تقرير نهائي يرصد نزاهة العملية الانتخابية.