الحوار الوطني.. ضياء رشوان: مستقبل مصر غير آمن دون أحزاب قوية فاعلة

كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مستقبل مصر غير آمن دون أحزاب قوية فاعلة لها وجود حقيقي سواء في الشارع أو الحياة السياسية.

وأضاف رشوان خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، أن الحوار يسعى منذ يومه الأول لتفكيك أزمات قد تكون قائمة بالفعل.

وأكد أن جوهر الحوار الوطني هو إيجاد لغة مشتركة والوصول لحلول من شأنها حل القضايا المطروحة، فالحوار الوطني هو عملية إصلاح وعملية الإصلاح تحتاج إلى وقت لكي تؤتي ثمارها.

وعلق رشوان على مطالب الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، لمجلس الأمناء بالتفكير في آلية أخرى غير معلنة لممارسات تمكنهم من الدخول في حوار مع المؤسسات والأحزاب السياسية جميعها، خاصة تلك غير الممثلة في الحوار الوطني.

وقال المنسق العام للحوار الوطني إن حديث الدكتور علي الدين هلال زاد حماسه لتطبيق ذلك، مرحبا بالفكرة التي من شأنها أن تحقق أهداف الحوار الوطني في إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة. ​