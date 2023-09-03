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الحوار الوطني.. عمرو حمزاوي: المشهد يضم أحزابا سياسية كثيرة دون وجود فعلي في الشارع

02:18 م الأحد 03 سبتمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:

أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية الأحزاب السياسية والتحالفات الحزبية.

وقال خلال كلمته خلال جلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد، إن المشهد الحزبي الآن يضم عددا كبيرا من الأحزاب السياسية ولكن الكثير منها غير موجود فعليا في الشارع ومعظمها لا تختلف عن بعضها في برامجها وعموما الطرح ورؤيتها حول مستقبل مصر السياسي والاقتصادي، مطالبا بضرورة إعادة النظر في قدرات الأحزاب التنظيمية ووجودها الفعلي.

وشدد على ضرورة تشجيع ودعم التحالفات ودمج الأحزاب وفق برامجها وتشجيع الأحزاب على الدمج لرفع قدراتها التنظيمية والقدرة على التمويل ودمج الأحزاب وفق تصنيفها السياسي.

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الحوار الوطني عمرو حمزاوي الأحزاب السياسية التحالفات الحزبية

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