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مقرر "الأحزاب" بالحوار الوطني: لا إقصاء لرأي يتوافق الدستور

01:32 م الأحد 03 سبتمبر 2023

الحوار الوطني

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كتب- إسلام لطفي:

أشاد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، بجهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز.

وأكد خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني، اليوم الأحد، ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه لا إقصاء لرأي خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها.

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