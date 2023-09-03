خطوات ورابط تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية بتنسيق 2023

كتب- عمر كامل:

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال تنسيق الثانوية الفنية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، بالنسبة للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث – الخمس سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق اضغط هنا

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ... ( 3 سنوات أو 5 سنوات).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي : ( س / 000000 )

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

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