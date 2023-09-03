حركة تنقلات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات.. تعرف عليها

كتب - أحمد جمعة:

شهدت وزارة الصحة والسكان، حركة تنقلات محدودة في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات خلال الأيام الأخيرة.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا بتكليف الدكتور حمودة الجزار، للعمل كوكيل لوزارة الصحة في محافظة القليوبية خلفا للدكتور وليد عبدالمقصود.

وكان "الجزار" يشغل منصب وكيل مديرية الصحة في محافظة البحيرة قبل نقله وكيلاً للوزارة في القليوبية.

كما تضمنت الحركة، تعيين الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل مديرية الصحة بمحافظة دمياط، للعمل وكيلًا لوزارة الصحة فى محافظة قنا، خلفًا للدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا السابق.

كما قرر وزير الصحة ندب الدكتور أحمد عبدالكريم سلام أخصائي أول بالهيئة العامة للتأمين الصحي، للعمل وكيلا لمديرية الصحة بسوهاج لمدة 3 أشهر، أو لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.

وجرى انتداب الدكتور وليد فتحى عبد المقصود كبير أخصائيين طب بشري، للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.

وسبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بمد خدمة الدكتور هشام محمد شوقي محمد مسعود، في وظيفة مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية لمدة عام.