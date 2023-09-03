وزير السياحة والآثار يشدد على الشركات الغرف السياحية بشراء التذاكر المجمعة



كتب- محمد أبو بكر:

وجه أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتوجيه شركات السياحة لشراء التذاكر المجمعة التي يتيحها المجلس الأعلى للآثار بتخفيض 5% والسارية لمدة ستة أشهر أو تغيير سعر التذاكر أيهما أقرب.



وأوضح الوزير وفق بيان الوزارةـ، أن ذلك يعود إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات لتسهيل التعامل بالتذاكر المجمعة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف والتي تقوم الشركات السياحية بشرائها لعملائها من السائحين الراغبين في دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة.



وأشارت السياحة والآثار، أن سداد قيمة هذه التذاكر يكون عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة في البنك، أو باستخدام كروت بنكية في المركز، أو قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التي تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمه للمرشد أو المندوب لشراء التذاكر في الموقع، مما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري وتجنب الازدحام أو تكدس أمام بوابات الدخول.