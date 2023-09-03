هل الأسعار بـ مدينة العلمين الجديدة لا يمكن التعايش معها؟.. خبير يجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مدينة العلمين الجديدة من أكثر المناطق المصرية تميزاً بوجود العديد من المناطق الخلابة بها، إلى جانب الشواطئ، والعديد من النشاطات التي يمكن أن يفعلها الفرد حال زيارته إلى المدينة.

وأضاف" الإدريسي" لـ "مصراوي"، أن الأسعار في مدينة العلمين الجديدة غير مبالغ بها كما يعتقد البعض، وأنه يوجد أماكن متعددة بالمدينة تُناسب كل الأطياف والفئات على قدر إمكانيات الفرد على مستوي الأسعار بشكل عام.



وأشار الإدريسي، إلى أن الأسعار موحدة ولكن بعض المناطق بالساحل تكون الأسعار مرتفعة بها، موضحاً أن هناك شواطئ مجانية بمدينة العلمين، وشواطئ أخري بـ 200 جنيه للتيكت، وشواطئ أخرى بـ400 جنيه للتيكت، وهكذا من ناحية الأسعار، بما يناسب كل شخص ورغباته.



وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه خلال وجوده بمدينة العلمين الجديدة، استطاع التعايش بها بأسعار مثل الأماكن الخارجية دون وجود فوارق، وأنه مثل كل مكان هناك فئات من الأسعار تختلف بـ اختلاف المنطقة والمكان، لافتاً إلى أنها تجربة قضاء العطلات بمدينة العلمين الجديدة فريدة من نوعها.