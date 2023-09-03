ما هو موعد افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. "نقيب السياحيين" يُجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إنه من ضمن المخططات داخل منطقة المتحف المصري الكبير، إقامة فندق مستوي ثلاثة نجوم، بالإضافة إلى الكم الكبير من الفنادق السياحية بمختلف فئاتها في منطقة الجيزة، ما يساعد إعطاء السائحين فرصة للإقامة.



وأضاف "باسم" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أن الاستعدادات الخاصة بالمتحف المصري الكبير تمت حالياً بنسبة 100 %، وأنه تحدث حالياً عمليات نقل للأثار وترتيبها بالمتحف، وقد يحدد ميعاد الافتتاح بنهاية العام، ولكن القرار يعود إلى القيادة السياسية التي ترى الميعاد المناسب؛ لوجود حفل عالمي سوف يحضره رؤساء العالم، إلى جانب احتفالات ومهرجانات بعد افتتاحه.



وأوضح أنه نتيجة كم المعروضات بالمتحف من القطع الأثرية؛ سيصعب مهمة زيارة كل المناطق الهامة في يوم واحد، بل سوف يحتاج إلى 10 أيام حتي يأخذ السائح جولته كاملة، وأنه توجد محاولات قدر الإمكان لـ تسريع الجولات السياحية، ووجود الأثر بالمتحف يعزز من رغبة السائح بالعودة مرة أخرى.

وأكد أن المنطقة بالكامل تحت إطار التطوير وإعدادها للسياحة، وأن المتحف من أكبر متاحف العالم صديقة للبيئة، وأنه يوجد محاولات لجعل المواصلات من السيارات الكهربائية، ومترو الأنفاق، واتوبيسات النقل صديقة للبيئة، وتنظيم مواقف السيارات سواء أتوبيسات النقل العام المكيفة، بالإضافة للمواصلات الشعبية لـ راغبي زيارته، وجعل الوصول إليه سهلاً من أي نقطة بمصر.