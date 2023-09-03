لماذا لا تحقق السياحة المصرية أرقاماً تاريخية؟.. "الغرفة السياحية" تجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال حسام هزاع، إنه يوجد أنواع متعددة للسياحة في مصر من ضمنها، السياحة الشاطئية، والعلاجية، والإستشفائية، ورحلة العائلة المقدسة، و التجلي الأعظم، والأهرامات، ووادي الملوك، والدينية، والصحراوية، واليخوت، واليوم الواحد.

وأضاف "هزاع" لـ "مصراوي"، أن أكثر أنواع السياحة طلباً في العالم يُضاف إليهم سياحة ثالثة، هما الشاطئية مثل البحر الأحمر والتي تمثل 70 % من نسبة السُياح على مستوي العالم، والثقافية بما تمتلكه مصر من أثار تاريخية يتطلب تسويق كبير، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق مصر رقماً تاريخياً من افتتاح المتحف المصري الكبير، وتمثل 13 أو 14 % من نسبة عدد السياح بالعالم.

وأكد أن المشكلة التي تواجه الجانب السياحي؛ هي الاهتمام بالتسويق لكل أنواع السياحة سيؤدي إلى زيادة أعداد السائحين في مصر وتوفير العملة الصعبة، وأنه يوجد أنواع سياحة أخرى مهمة كـ المحميات الطبيعية والعيون، والأزياء التي حققت نجاحاً.

وأشار إلى أهمية السياحة العلاجية وتطوير المستشفيات والأشخاص التي تأتي إلى مصر للعلاج، مؤكداً ارتباط هذه الأنواع من السياحة بأرقام معينة، ولكل دولة يكون لها نوع السياحة الأساسي الخاصة بها.

وتابع هزاع: (الـ هيروح للدنمارك أو السويد لسياحة التزحلق على الجليد، لن يأتي إلى مصر إلا لرؤية السياحة الثقافية، سياحة سباق الموتوسيكلات مش هيجي ليك النوع دا إلا بعد إعدادها والترويج والتسويق لها جيداً).

ولفت إلى وجود كل أنواع السياحة بمصر، موضحاً أنها تحتاج إلى التسويق بشكل جيد حتي تأخذ مكانها الصحيح وترتفع الأرقام الخاصة بـ السائحين من كل أنحاء العالم