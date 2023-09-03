أرقام غير مسبوقة..96 مليون متحصلات الضبطية القضائية بـ"مصر الوسطى"



كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس رافت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن تحقيق الشركة أرقام غير مسبوقة في متحصلات الضبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة.

وأكد "شمعة"، لمصراوي، أن متحصلات الضبطية لشهر 7 بلغت 45 مليون جنيه ومتحصلات شهر 8 بلغت51 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة انتهت من تركيب 22 ألف عداد كودي خلال شهر 7 و23 الف عداد خلال شهر 8 بنسبه تطور كبيرة مقارنه بالأشهر المقارنة من العام المالي السابق.

وأكد رئيس الشركة، على أن ما تحقق خلال الشهرين له مردود كبير على زيادة النقدية بالشركة وتحسن نسب الفقد.