أول مقر بابوي وتقع بجوار مسجد ومعبد.. 15 معلومة عن أشهر كنيسة بالقاهرة



كتب- إسلام لطفي:

"شرُفت اليوم بزيارة هذا المكان المقدس والمحبَّب لكل المصريين، وهي الكنيسة المُعلقة، وأتمنى من الله دوام التقدم والرقي لكل القائمين على هذا الصرح التاريخي".. هذه الكلمات دوَّنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في سجل كبار الزوَّار خلال تفقده لأعمال ترميم الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، خلال الأيام الماضية ضمن مناطق أثرية أخرى في القاهرة.

والكنيسة التي شهدت عملية الترميم الأولى عام 1998، بُنيت على الطراز البازيليكي، وتُعتبر أشهر كنيسة قبطية مسيحية في القاهرة.

وترميمها شمل معالجة الآثار الناتجة عن زيادة منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى ترميم الأيقونات الخاصة بالكنيسة والرسوم الجدرية.

ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها بُنيت على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني "حصن بابليون"، وفق ما قاله الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة، في أثناء تقديمه قدم شرحًا لما تحويه الكنيسة خلال زيارة رئيس الوزراء.

وتُعد الكنيسة المعلقة أحد أشهر وأقدم الآثار القبطية في مصر، حيث تمتاز بالطراز المعماري النادر الذي يجعلها واحدة من أجمل الكنائس في الشرق الأوسط، كما تمثل أول مقر للبطاركة في القاهرة.

والكنيسة التي تقع داخل حي مصر القديمة على بُعد أمتار من جامع عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا اليهودي، تُعتبر أول مقر بابوي في القاهرة وعُقد بها الكثير من الاحتفالات الدينية المسيحية الكبرى.

وتشتهر الكنيسة بالأيقونات الموزعة على جدرانها والتي تبلغ 90 أيقونة، ومن أجلها تسعى وزارة الآثار دائمًا للحفاظ على الآثار المصرية والمحافظة على معالمها التاريخية.

وبُنيت على برجين من الأبراج القديمة من أبراج الحصن الروماني المعروف "بحصن بابليون"، ذلك الحصن الذي بُني في عهد الامبراطور تراجان في القرن الثاني الميلادي، وبُنيت على ارتفاع 13 مترًا من سطح الأرض وعلى مساحة 23 مترًا طول و18.5 متر عرض و9.5 أمتار ارتفاع، في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادي.

والكنيسة مستطيلة الشكل، وتمتاز بالطراز البازيليكي المكون من 3 أجنحة وهيكل يتوزع على 3 أجزاء، وهما الصحن الرئيسي وجناحان صغيران ومن بينها 8 أعمدة على كل جانب من الكنيسة ويوجد بها 3 هياكل من الجهة الشرقية، الهيكل الأيمن يحمل اسم "القديس يوحنا المعمدان"، والأيسر يحمل اسم "القديس ماري جرجس"، والأوسط يحمل اسم "القديسة مريم العذراء"، بالإضافة إلى مجموعة من تيجان الأعمدة التي تمتاز بالطراز "كورنثية"، وهو نمط عمود مزخرف تم تطويره في اليونان القديمة.