برلماني: محطة قطارات الصعيد سيغير وجه الحياة في المنطقة

كتب - سامح سيد :

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محطة قطارات الصعيد بمنطقة بشتيل وهى محطة ذكية كلها تدار إلكترونيا، تخدم قطاع كبير من الركاب والمواطنين بأنه انجاز كبير يضاف لانجازات الدولة فى كل ما يتعلق من مشروعات قومية عملاقة تمت داخل قطاع النقل فى مصر مؤكداً ان هذه المحطة ستغير وجه الحياة الاقتصادية والتجارية والسياحة داخل هذه المنطقة بالكامل.

وقال البرلماني: إن هذه المحطة وصلت تكاليف إنشائها 3.5 مليار جنيه من ميزانية السكة الحديد تؤكد نجاح تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بصفة عامة وللفريق كامل الوزير بصفة خاصة فى تحديث وتطوير مرفق السكك الحديدية بما يتواكب مع أحدث التقنيات الحديثة العالمية فى عالم السكك الحديدية.

وناشد زين الدين، جميع المواطنين الحفاظ على ما يتم من إنجازات ومشروعات متعددة داخل محطات السكك الحديدية والقطارات، مطالباً من جميع وسائل الإعلام تسليط الضوء على هذه الإنجازات وتوعية المواطنين بالحفاظ عليها.

واعتبر إنشاء محطة بشتيل بهذه الصورة الرائعة بمثابة تحفة معمارية تؤكد قدرة المصريين على إنجاز مثل هذه المشروعات العملاقة باحدث المواصفات العالمية وفي توقيتات زمنية غير مسبوقة عالمياً موجهاً التحية لكل من شاركوا في إنجاز هذه المحطة رفيعة المستوى.