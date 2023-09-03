4"مصر العليا": تطوير البنية التحتية لـ 4 مناطق صناعية بتكلفة 1.2 مليار جنيه

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أحمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إطلاق البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية.



وأوضح "صدقي"، لمصراوي، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت فى ١٦ إبريل بتكليف الشركة عمل الدراسات الفنية والتصميمات والمقايسات اللازمة لتنفيذ وتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية وتطوير البنية التحتية لـ 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج بقدرة إجمالية 115 ميجا فولت أمبير بتكلفة تقدر ب 1.2 مليار جنية مقسمة كالتالي: -

1- المنطقة الصناعية بغرب جرجا – سوهاج 318 مليون جنيه.

2- المنطقة الصناعية بغرب طهطا – سوهاج. 339 مليون جنيه.

3- المنطقة الصناعية بقفط – قنا. 346 مليون جنيه.

4- المنطقة الصناعية بهو – نجع حمادي – قنا. 197 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة مصر قامت بعد سداد قيمة المقايسات بالبدء بإنشاء وتنفيذ وتركيب المهمات طبقا للدراسات والمقايسات المعدة والجدول الزمنى للمشروع والمقدر بـ 15 شهرًا إذ بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 40% حتى تاريخه.

وفيما يتعلق بالأعمال والمهمات المطلوب تنفيذها بمشروع التغذية الكهربائية الرئيسية للمناطق الصناعية.

وأكد رئيس الشركة، أنه سيتم توريد وتركيب وإنشاء 13 موزع جهد متوسط وكذلك توريد وتركيب 52 خلية جهد متوسط لتغذية الموزعات، بالإضافة لتوريد وتركيب كمية 175 كم كابلات 3X400 مم2 جهد متوسط وكذلك توريد وتركيب 40 وحدة ربط حلقي.