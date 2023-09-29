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BBC

غطاء سحابي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

10:52 م الجمعة 29 سبتمبر 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة علي القاهرة منتصف الأسبوع.

وأوضحت الأرصاد: "كما يؤثر علي معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل علي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس".

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد علي السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

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الطقس درجات الحرارة السحب الغيوم الأرصاد

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