"نقيب الفلاحين" يحذر من زيادة البناء بالأراضى الزراعية خلال الانشغال بالانتخابات الرئاسية

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن وتيرة التعديات على الأراضي الزراعية ازدادت هذه الأيام في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية وتراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء علي الأراضي الزراعية بحزم مثلما كان الحال في السنوات الأخيرة.

أضاف نقيب الفلاحين، أن التعديات علي الأراضي الزراعية خطر على الأمن الغذائى المصري ويؤدي إلي تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

ةأوضح نقيب عام الفلاحين أن الحفاظ علي الأرض الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة والبناء في الصحراء أفضل من البناء علي الأراضي الزراعية، إذْ إن استصلاح أراضي جديدة يحتاج نقل المياه والطمي والتسوية، وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا علي كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

أكد أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن البناء في الصحراء أفضل صحيًّا ويعطي طرقًا أوسع ويسهم في الحفاظ علي التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر، ويفتح آفاقًا اقتصادية جديدة تسهم في التنمية والازدهار وتخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي، كما تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مطالبًا الحكومة بالتصدي بجزم وبالسبل كافة لهذه التعديات.