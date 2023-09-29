لدينا تنوع سياحي.. عضو بالغرف السياحية يؤكد ضرورة تطوير تقنيات التسويق



كتب- محمد أبو بكر:

قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والخبير السياحي، إن نوعية التسويق من أبرز متطلبات القطاع السياحي في العالم، ونفتقر في مصر إلى التسويق جيدًا للمنتجات السياحية.

وأضاف "شعبان" لـ "مصراوي"، أنه يجب العمل على تطوير تقنيات التسويق المصرية في القطاع السياحي؛ لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، بطرق مختلفة ومتنوعة.

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه يجب توكيل مثل هذه الأمور إلى الُمختصين بها، من خلال شركات متخصصة في التسويق العالمي، تعمل على إبراز المنتجات السياحية المصرية المتنوعة.

وأوضح الخبير السياحي، أن مصر غنية بمناطق سياحية كثيرة، ومنتجات متنوعة، مثل السياحة الشاطئية، والعلاجية، والمؤتمرات، وغيرها من أنواع السياحة التي تتمتع بها الدولة.

وأشار شعبان، إلى أن استراتيجية التسويق خلال الفترة المُقبلة يجب أن تواكب السوق العالمي.

ولفت إلى أن، سياحة اليخوت هي أغلى سياحة حاليًا بعد المؤتمرات، مشيرًا إلى أهمية التسهيلات التي قدمتها الدولة في هذا النوع خلال الفترة الأخيرة، ومطالبًا بسرعة تطبيق كل التسهيلات والقرارات المتعلقة بها، حتي يشهد هذا القطاع نموًا متزايدًا خلال الفترة القادمة.

ولفت الخبير السياحي إلى أنه، يُخدم على السياحة 72 صناعة تزدهر معها، إذ تُعد الحصان الأسود للعملة الأجنبية داخل الدولة، مؤكدًا أهمية إعطاء جميع التسهيلات للسائحين للحفاظ عليهم وتكرار تجربتهم مجددًا.

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