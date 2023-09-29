كيف اتخذ القطاع السياحي مسارًا جديدًا للتنمية؟.. خبير يُجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن معدلات السائحين هذا العام مميزة، وأفضل من عام 2010، الذي يُعد العام السياحي الأفضل للسياحة المصرية.

وأضاف "عجلان"، لـ "مصراوي"، أن الشئ المميز بالوقت الحالي الاتجاه إلى عدم بيع المنتجات السياحية بـ "السعر الرخيص" مثل الأوقات السابقة، من خلال البيع حاليًا بأسعار تحقق عوائد مناسبة للقطاع.

وأوضح، أنه يجب التأكيد على هذه الخطوات خلال الفترة القادمة، وعدم اللجوء إلى السعر الرخيص مجددًا، خاصة مع المجهود الكبير للدولة بالوقت الحالي، والبنية التحتية التي تعمل على تطويرها.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن سياحة المؤتمرات والأثرية والترفيهية تعمل جيدًا بالوقت الحالي، والساحل الشمالي "كنز" لمصر بوجود أفضل الأحوال المناخية، والأماكن المتميزة.

وأشار، إلى أنه يجب زيادة الطاقة الفندقية بالساحل والمدن السياحية، لافتًا أن مصر تحتاج إلى الوصول على الأقل لـ 500 أو 600 ألف غرفة فندقية، حتي يتمكن القطاع من تحقيق الخطط المستهدفة كافة.

ولفت عجلان، أنه يجب زيادة الطيران الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وتطوير الشركة الوطنية (مصر للطيران)، وزيادة عدد شركات الطيران خاصة الاقتصادي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتنظيمها، وربط المطارات المصرية بخطوط متعددة بالعالم.

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