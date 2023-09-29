بعد تداول منشور مزيف عن سعر السكر.. حقيقة رفع أسعار السلع التموينية - فيديو

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إنه لا يوجد رفع أسعار السكر التمويني خلال الفترة القادمة.

وأضاف "الشحات" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة، أن أسعار السكر التمويني هي 12 جنيهًا و 60 قرش، بالنسبة إلى الكيلو.

وأكد الشحات، أن المواطن من حقه الحصول على كيلو سكر على بطاقة التموين بهذا السعر، ولا يقوم المواطن بدفعهم، بل يًخصموا من قيمة دعمه المتواجد على بطاقة التموين، ونصيب المواطن بها 50 جنيهًا.

وأشار مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين ، إلى أن الزيت التمويني حجم العبوة 800 مل، تُباع للمواطن على بطاقة التموين بـ 30 جنيهًا، مؤكدًا أن المواطن لا يقوم بدفع أي مبالغ في السلع التموينية، لأنها تُخصم من بطاقة التموين الخاصة به بالدعم المتواجد له.

وتابع: أن وجود ارتفاعات بالأسعار لا يحدث إلا من خلال خروج بيانات خاصة من وزارة التموين، وأنه يُقدم إلى المواطنين دعم على بطاقات التموين بما يصل إلى 37 مليار جنيه سويًا، أي ما يعادل 4 مليار جنيه شهريًا.

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