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وفاة الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون

05:26 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

الدكتور سعد الدين إبراهيم

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(مصراوي):

توفي اليوم الجمعة الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر يناهز 84 عاما.

وسعد الدين إبراهيم‏، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ولد في قرية بدين مركز المنصورة في دلتا مصر.

حصل سعد الدين إبراهيم على شهادة الماجستير في تخصص علم اجتماع التنمية، كما حصل على الدكتوراه في عام 1968 .

سوق مصراوى

وفاة الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون أستاذ علم الاجتماع السياسي الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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