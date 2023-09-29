بيان حكومي يحسم الجدل بشأن إصدار عملة بلاستيكية فئة 50 جنيهًا
كتب- محمد أبو بكر:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الصور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهًا، مفبركة.
وقال في بيان الجمعة، إن ذلك غير صحيح، مشددة أن جميع التصميمات المتداولة مفبركة، وغير صادرة من البنك المركزي.
وأوضحت، أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.
وأشارت إلى أن، العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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