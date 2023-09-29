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بعد وفاة والده بأسبوعين.. رحيل ابن السفيرة مشيرة خطاب

03:09 م الجمعة 29 سبتمبر 2023

السفيرة مشيرة خطاب

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كتب- محمد نصار:

تقدم السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة في مصابهم الكبير بوفاة ابنها محمود حسين خطاب الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.

وشُيعت اليوم الجنازة من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، وجرى الدفن بمقابر العائلة بمدينة نصر.

وتابع المجلس: "نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها وأفراد الأسرة الصبر والسلوان".

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السفيرة مشيرة خطاب رحيل نجل مشيرة خطاب السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد وفاة والده بأسبوعين

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