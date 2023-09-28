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"القومي للمرأة" يهنئ المستشارة داليا النمكي لندبها محامي عام أول بالنيابة العليا

10:53 م الخميس 28 سبتمبر 2023

المستشارة داليا النمكي

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كتبت- نور العمروسي:
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى المستشارة داليا إبراهيم النمكي لندبها محامي عام أول بالنيابة العليا لشئون الأسرة.

وأعربت الدكتورة مايا عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار مؤكدة أن هذا القرار يعكس نجاح المرأة المصرية وكفاءتها في مجال القضاء مثنية علي تحقيق القاضيات المصريات نجاحات تفتح الباب لأجيال وأجيال في منصة القضاء متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير والاحترام لوزير العدل المستشار عمر مروان والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المستشار محمد شوقي لدعمهم الدائم والمتواصل لملف تمكين المرأة في الهيئات القضائية.

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المجلس القومي للمرأة داليا النمكي النيابة العليا المحامي العام

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