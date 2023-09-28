"القومي للمرأة" ينعي الفنانة نجاح سلام

كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الفنانة العظيمة نجاح سلام والتي وافتها المنية اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الوطن العربى واحدة من أهم فنانات الزمن الجميل التي أثرت الفن بالعديد من الأعمال الفنية والغنائية الخالدة ، قائلة:"رحلت عاشقة مصر العظيمة نجاح سلام لبنانية الأصل ومصرية الهوى رحلت عن عالمنا ولكن يبقى فنها خالدًا تردده الأجيال جيلا بعد جيل وسوف تظل أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" من أهم وأصدق الأغاني في حب مصر غنتها في فترة العدوان الثلاثي وغنت قصيدة "أنا النيل مقبرة للغزاة" وداعًا نجاح سلام سوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة دائمًا في قلب ووجدان كل المصريين".

وتقدم المجلس القومي، بخالص التعازى والمواساة إلى أسرة الفنانة العظيمة الراحلة نجاح سلام وإلى محبيها في الوطن العربى داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل مثواها الجنة.