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لأول مرة.. ورشة رسم على الزلط الملون بملتقى أولادنا -(صور)

07:11 م الخميس 28 سبتمبر 2023
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
  • عرض 20 صورة
    ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة
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كتب- محمد شاكر:

اختتم ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، نشاط الفن التشكيلي والورش الفنية التي تم تنظيمها على مدار أيام فعالياته، بورشة تقام لأول مرة وهي الرسم على الزلط الملون.

قدمت الورشة الفنانة التشكيلية هبة الدويك، بإشراف الدكتور أشرف رضا، رئيس لجنة تحكيم الفنون بالملتقى ونائب رئيس مؤسسة أولادنا، ومشاركة اللجنة الفنية بالملتقى، وحضرها جمع كبير من أولادنا ذوى القدرات الخاصة، اليوم الخميس، في دار الأوبرا المصرية.

ويقام حفل ختام الدورة السابعة لملتقى أولادنا، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة من مساء غد الجمعة.

وأقيمت الدورة الحالية بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتضمنت عروضا فنية يومية متنوعة شملت أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية احتضنتها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.

سوق مصراوى

ورشة رسم على الزلط الملون ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة شاط الفن التشكيلي والورش الفنية سهير عبدالقادر

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