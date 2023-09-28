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السيسي يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام أشرف فولة على نفقة الدولة

05:00 م الخميس 28 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:


وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج المواطن أشرف أحمد ذكي الشهير بـ"أشرف فولة" بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، والذي يعاني من فشل كلوي، ويحتاج إلى تدخل علاجي سريع حيث تم إزالة الكليتين نظرا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري وتوفير أوجه الرعاية اللازمة له.

وعلى الفور، تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل وإجراء عملية جراجية لزراعة الكلى بإحدى مستشفيات القوات المسلحة ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وتأتي استجابة الرئيس لحالة البطل المصري أشرف فولة في إطار دعمه لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصري وتوفير الدعم الكامل لهم.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي علاج بطل كمال الأجسام أشرف فولة فشل كلوي

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