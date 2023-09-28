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هيئة الأوقاف: إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح وتيسيرات كبيرة في طرق السداد

04:50 م الخميس 28 سبتمبر 2023

هيئة الأوقاف المصرية

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد على أن تقدم طلبات التقنين أو التصالح إلى مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين.

وأوضحت في بيان لها، أنه تسري تلك التيسيرات والحوافز على الطلبات التي تقدم اعتبارًا من 1/10/2023م وحتى 31/12/2023م، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات

وأشارت إلى أنه بعد ذلك التاريخ ستقوم الهيئة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف، مع عدم وقف أي إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين.

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هيئة الأوقاف المصرية طلبات التقنين

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