قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحبوسين بمناسبة 6 أكتوبر
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد 6 أكتوبر.
وحمل القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
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