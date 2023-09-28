مرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه.. 5702 فرصة عمل متاحة في 11 محافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة.

وقالت "العمل" في بيان، إن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، وتتراوح حتى 7000 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2023.

وتصدر نشرة التوظيف عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة،

وأعلنت الوزارة اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 11 محافظة وهي (القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، وسوهاج، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والغربية، والمنوفية، والمنيا).

فيما جاءت التخصصات كالآتي:

- مدير فرع.

- رئيس فريق.

- أخصائي تمويل.

- محاسبون.

- مهندسون.

- مشرفوا سكن.

- أفراد أمن.

- علاقات عامة.

- خدمة نزلاء.

- مندوبين مبيعات.

- سكرتارية.

- مندوبين مبيعات.

- مسئول سلامة وصحة مهنية.

- فنيون جميع التخصصات.

- جميع أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بالأقسام كافة.

- عمال إنتاج.

- عمال نظافة.

- تخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ووجه حسن شحاتة، وزير العمل، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح البيان، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.