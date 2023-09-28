إعلان

BBC

زعيم الأغلبية البرلمانية يُزكي السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

01:33 م الخميس 28 سبتمبر 2023
  • عرض 3 صورة
    أشرف رشاد الشريف (1)
  • عرض 3 صورة
    أشرف رشاد الشريف (3)
  • عرض 3 صورة
    أشرف رشاد الشريف (2)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

وقع المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية والأمين العام لحزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

جاء ذلك خلال حضوره، صباح اليوم، لمقر مجلس النواب، للتوقيع على نموذج التزكية وهو مرتديا الجلباب الصعيدي.

وقال "رشاد"، في تصريحات صحفية، إن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة ضرورة وطنية ومطلب شعبي لاستكمال مشروعنا الوطني وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

وأشار إلى أن تزكيته للرئيس السيسي تأتي لرد جزء من الجميل الذي قدمه في الزود عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلمه.

سوق مصراوى

أشرف رشاد الشريف الانتخابات الرئاسية زعيم الأغلبية البرلمانية تزكية السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market