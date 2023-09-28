"جبالي" يشارك في المنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس بجنوب إفريقيا

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، المنعقدة في جمهورية جنوب إفريقيا.

وخلال المُشاركة، ألقى المستشار حنفي جبالي، كلمة بشأن تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية من أجل تعميق شراكة تجمع بريكس وقارة إفريقيا بُغية تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا.

وفي مُستهل الكلمة، أكد رئيس مجلس النواب أن السياق الدُولي الحالي ملئ بالتحديات والمُتغيرات المُتسارعة والمُتلاحقة وهو ما يدفع القارة الإفريقية باتجاه تدشين شراكات دُولية تُعيد تموضعها بما يتناسب ومكانتها المُستحقة ووزنها النسبي الحقيقي في الاقتصاد العالمي، بما يضمن المُشاركة الإفريقية الفاعلة في صنع القرار العالمي، خاصة إزاء القضايا والتحديات ذات التأثير المُباشر مثل قضايا تغير المُناخ والأمن الغذائي والهجرة والطاقة وإصلاح هيكل الديون الدولية،

ووصف الشراكة الإفريقية مع تجمع بريكس بأنها خطوة مهمة على طريق تصويب العمل الدولي متعدد الأطراف من خلال أطر تعاونية تستند إلى القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية أطلقت منطقة التجارة الحرة الإفريقية في إطار جهدها الحثيث لإعادة النظر في سُبل تحقيق تكامل اقتصادي إفريقي بكل عناصره يكفل إحداث تحول هيكلي للاقتصاد الإفريقي.

وأكد أن مصر تضع طفرتها غير المسبوقة في البنية التحتية في خدمة مشاريع التكامل الإفريقي بوصفها الأداة الرئيسية لتعزيز الاستقرار والتنمية في جميع ربوع القارة.

وفي ختام كلمته، أكد المستشار حنفي جبالي أن الدولة المصرية تُثمن تحقيق شراكة ذات منفعة مُتبادلة بين القارة الإفريقية وتجمع بريكس وتضع كل إمكاناتها وخبراتها النوعية لتكريس تلك الشراكة للدفع باتجاه عالم يُضاعف التعاون ويدعم التنمية ونظام عالمي أكثر توازنا.