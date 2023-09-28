برلماني: السيسي حقق إنجازات لا حصر لها

كتب- سامح سيد:

صرح النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، خلال توقيعه على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في ديسمبر 2023 بأن الرئيس السيسي حقق إنجازات على أرض الواقع لا حصر لها.

وأكد أحمد أبو زيد، في بيان، أن ذلك يأتي ردا للجميل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والطفرة غير المسبوقة في مختلف قطاعات الدولة والاستقرار الذي شهدته مصر.

ووجّه النائب أحمد أبو زيد، رسالة للمواطنين، مشددا على ضرورة المشاركة بإيجابية في واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي ترسم مستقبل البلاد في الفترة القادمة.