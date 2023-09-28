إعلان

BBC

المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لمجلس الوزراء

11:12 ص الخميس 28 سبتمبر 2023

المستشار سامح الخشن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد غايات:

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار سامح الخِشِن، متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء، خلفا للسفير نادر سعد، الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية بلغاريا، وغير مقيم لدى حكومة شمال مقدونيا.

والمستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق بالسلك الدبلوماسي عام 2004.

كما سبق له العمل في سفارة مصر بإفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية في طهران.

وعمل المستشار سامح الخشن بديوان عام وزارة الخارجية في إدارة الأزمات والتخطيط السياسي، وشئون الوكالات الدولية المتخصصة، وشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

سوق مصراوى

المستشار سامح الخشن مجلس الوزراء متحدث رئاسة مجلس الوزراء جمهورية بلغاريا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market