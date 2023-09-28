إعلان

BBC

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

10:39 ص الخميس 28 سبتمبر 2023

جانب من الاجتماع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا أمس، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولي الجهاز التنظيمي للمياه والصرف عن متابعتهم لتشغيل مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، كما قدم مسئولو الشركة القابضة وهيئة المجتمعات، عروضا عن تشغيل وإدارة المنظومة، مؤكدا ضرورة المواكبة الدائمة لأحدث نظم تشغيل وإدارة منظومة المياه والصرف، بما يحقق كفاءة تشغيل المنظومة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة، وتدريب العاملين على طرق التشغيل المختلفة، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، وعدم التهاون فيها.

سوق مصراوى

عاصم الجزار خدمات مياه الشرب والصرف ممدوح رسلان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شديد الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس اليوم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market