برلماني: وقعت على تزكية السيسي في الانتخابات لاستكمال المسيرة

كتب- نشأت علي

وقع النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمقر المجلس، مؤكدا أن الإنجازات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، هي سبب تأييده لترشيح الرئيس لاستكمال المسيرة.

وقال زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم عقب تحرير نموذج تزكية السيسي: الرئيس نجح في تحقيق طفرة في مختلف القطاعات، بداية من الطرق والمواصلات والإسكان والزراعة والرى والسياحة، والتي تعم كل محافظات الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب: على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أنه لا أحد يختلف على حجم الإنجازات التي حققتها مصر في عهد الرئيس السيسي.

ووجه النائب محمد زين الدين، رسالة للمواطنين، مشددا على ضرورة المشاركة بإيجابية في واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية، والتي ترسم مستقبل البلاد الفترة المقبلة.