رئيس عمال مصر يهنئ الرئيس الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

كتب- محمد أبو بكر:

قدم محمد جبران، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، التهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمة الإسلامية، وجميع عملاء مصر، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتابع رئيس عمال مصر قائلًا: (أدعو الله عز وجل أن يُعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة بالخير للشعب المصري العظيم، ويتحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء والاستقرار، وضرورة الاصطفاف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات).

وأشار جبران إلى أنه يجب على الجميع الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتعمير من أجل مصرنا الحبيبة التي تستحق الأفضل دائمًا.

ودعا رئيس اتحاد نقابات عمال مصر جموع المسلمين في العالم في هذه المناسبة العطرة، إلى الاقتداء بأخلاق نبي الرحمة، وأن يتبعوا سنته وهديه في معاملاته وجميل صفاته.