كيف تستهدف "الآثار" تطوير منتج السياحة الشاطئية.. "حسام هزاع" يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يمكن تطوير السياحة الشاطئية عن طريق وسائل متعددة.

أضاف "هزاع" خلال تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يمكن تطويرها من خلال وجود مزارات تستقبل الطيران الاقتصادي، لافتًا إلى وجود الطيران الاقتصادي، بـ البحر الأحمر، ومرسي علم، وجنوب سيناء، والغردقة، وشرم الشيخ، وطابا، وسانت كاترين، ومطار أسوان الدولي.

ولفت عضو الغرفة السياحية، أنه يجب العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، والمطارات المجهزة، والفنادق؛ لأن الخطط التسويقية سوف تستهدف السائحين الذين يقضون أسبوع أو 10 أيام، سواء من دول أوروبا الشرقية أو الغربية.

وأوضح، أن عدد السائحين له أهمية كبيرة في تنشيط نوع محدد من السياحة، إذ وصل إلى مصر 300 مليون سائح صيني خلال العام، وهو عدد ليس كبيرًا.

ولفت إلى أهمية إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية؛ لتشجيع المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، والقيام بدراسة جدوي للمشاريع كاملة ونسب الربح وكل التفاصيل المتعلقة بها، وإعطاء قروض بفائدة قليلة.

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